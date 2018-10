Lavori in programma agli impianti elettrici nel territorio di Lurago d’Erba. Le opere sono in programma venerdì 26 ottobre. Per questo motivo, dalle 13.30 alle 17.30, ci sarà la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica.

Vie senza elettricità, ecco quali

Di seguito l’elenco completo delle vie interessate, che resteranno senza corrente nel pomeriggio di venerdì 26 ottobre. Via Roma da 48 a 52, 56, da 62 a 68, da 78 a 86, da 90 a 92, sn. Via Monsignor Nava 2, da 6 a 12, da 16 a 20, da 1 a 5, sn. Via Don Mauri da 2 a 6, da 10 a 16, da 5 a 7. Via Manzoni 12, 16, 22, da 9 a 25.

E ancora: via Madonnina da 16 a 20, 15,sn; via Cappellina da 2 a 4A, 3, sn. In via San Giorgio al buio il 26, da 19B a 23; in via Biennio da 10 a 12, cant. Infine disagi potranno verificarsi in alcuni tratti di piazza Giovanni XXIII, via Kennedy, via Fermi, via Gelsi e via Longura.