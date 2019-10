Verrà aperto domani, lunedì 28 ottobre, il cantiere per la riqualificazione e la sostituzione della rete idrica lungo via Scheibler ad Eupilio.

Lavori al via da lunedì 28 ottobre

“L’intervento di riqualificazione urbana di via Scheibler riguarderà il tratto compreso tra la Chiesa di San Giorgio in Corneno e Piazza XXV Aprile: qui verranno posati un nuovo asfalto e, su uno dei due lati, la pavimentazione presente sulla piazza sottostante. Contestualmente verranno installati tre dissuasori di velocità in prossimità della chiesa, dell’oratorio e del bar per mettere in sicurezza l’area”, spiegano da Progetto Aperto Eupilio.

Accanto a questi interventi, l’azienda gestore del servizio idrico integrato, Como Acqua, provvederà alla sostituzione della rete idrica da Piazza XXV Aprile sino all’intersezione con la via Santa Maddalena di Canossa.

Attenzione alle modifiche alla viabilità

Per consentire le operazioni, nel periodo di durata lavori, il tratto in via IV Novembre diverrà a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico. Per le persone provenienti dall’esterno del paese con la necessità di raggiungere il Comune, le scuole, la posta o la frazione di Penzano si consiglia di procedere in direzione Pusiano percorrendo via Panigatti (SP) , in prossimità della località S. Anna imboccare via C. Colombo per giungere in Piazza XXV Aprile.

Tutte le informazioni si trovano sul sito del comune, sull’app e per eventuali dubbi rivolgersi agli uffici di competenza.