Lavori sull’autostrada A9: chiusi per una notte lo svincolo di Fino Mornasco e l’area di servizio.

Lavori sull’autostrada A9

Sulla Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in uscita e in entrata, da e verso Como e Lainate/Milano, dalle 22 di martedì 29 alle 5 di mercoledì 30 ottobre. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo autostradale di Como Centro o di Lomazzo nord;

– sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, verso Lainate/Milano, dalle 22 di martedì 29 alle 6 di mercoledì 30 ottobre.

