Mancano poche ore alla fine del 2018 ed è tempo di tirare le somme prima di augurarvi un meraviglioso 2019. Avremmo potuto ricapitolare le notizie più lette su GiornalediComo.it nei dodici mesi appena trascorsi; abbiamo invece deciso di selezionare per i nostri lettori dieci avvenimenti che abbiamo raccontato quest’anno e che, in bene o in male, a nostro parere hanno segnato i comaschi.

La nostra classifica

1- Netflix gira un film sul lago di Como con Jennifer Aniston, Adam Sandler e Luke Evans

2 – Tre giovanissimi perdono la vita in un incidente d’auto a Guanzate

3- Alessandro Borghese sceglie Como per una puntata di “4 Ristoranti”

4- Il sindaco di Cantù, Edgardo Arosio, decade

5 – Dolce&Gabbana organizzano una sfilata d’alta moda sul lago di Como

6- Patron Gerasimenko annuncia il fallimento della Red October: la Pallacanestro Cantù è in vendita

7 – In tutta la Lombardia si sentono due boati: dei caccia hanno abbattuto il muro del suono

8 – A Bulgarograsso esplode il silos di un’azienda chimica: tanti feriti e paura

9 – Il casnatese Alberto Rasile vince 159mila euro a Caduta Libera

10 – Il canturino Giovanni Volpe ucciso dal nipote

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU