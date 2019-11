Angela Nava, per tutti “Angelina”, ha compiuto lo scorso mercoledì, 20 novembre, 100 anni. Un invidiabile traguardo per la donna di Parravicino, che ancora oggi ha una salute d’acciaio e una memoria di ferro.

Le 100 primavere di Angelina

L’abbiamo incontrata mercoledì 20 novembre, proprio nel giorno del suo 100esimo compleanno, per chiederle quale fosse il segreto della sua longevità. “Segreti? Non ne ho… Nella mia vita ho sempre lavorato. Mangio un po’ di tutto e bevo sempre un bicchiere di vino a tavola”, spiega sorridendo la donna.

Per festeggiare l’invidiabile traguardo, la centenaria ha pensato di radunare i familiari per una festa, una messa a Casiglio oggi e una festicciola all’oratorio. “Non voglio regali, non mi serve niente” ha voluto precisare.

