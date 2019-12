Paolo Agnesi è il nuovo direttore delle case di riposo unificate di Bregnano e Lomazzo. La fusione è avvenuta il 4 luglio dopo l’autorizzazione alla fusione da parte della Regione Lombardia. Il nuovo direttore ha preso servizio il primo di novembre: a lui abbiamo rivolto alcune domande per parlare dei progetti che si sono concretizzati un questo, seppur breve, arco di tempo.

Le case di riposo unificate di Bregnano e Lomazzo hanno un nuovo direttore

Il neo direttore ci ha parlato anche di un nuovo progetto che si è concretizzato nella struttura di Bregnano: “Abbiamo avviato un nuovo nucleo per Alzheimer. Dei 66 posti esistenti, 22 sono stati destinati all’Alzheimer, e sono già tutti occupati. A metà novembre abbiamo avuto esito positivo alla domanda presentata ben prima dell’estate. Abbiamo già definito le rette per questo nucleo: 78 euro al giorno per i residenti in uno dei comuni convenzionati e 85 euro per i non residenti. A tal proposito faccio presente che anche per il 2020 le rette della Rsa non cambieranno, non subiranno modifiche”.

