Quali sono le migliori scuole di Como e dintorni? A decretarlo è l’edizione 2018 della classifica di Eduscopio commissionata dalla fondazione Agnelli. Il portale, nato dal 2014 e gratuito, permette di individuare all’interno della propria città (con un intorno fino a 30 chilometri) quali sono le scuole superiori migliori attraverso l’analisi dei big data del ministero dell’Istruzione, ovvero i numeri che comprendono 1,3 milioni circa di diplomati, in tre successivi anni scolastici, e circa 7mila strutture. La classifica è stilata in base a dati oggettivi ad esempio il seguito della carriera scolastica degli ex studenti ( il numero di esami superati e la media voti ottenuta al primo anno da immatricolati) la percentuale dei diplomati ‘occupati’ nonché la coerenza tra studi fatti e lavoro svolto.

Le migliori scuole a Como e dintorni: ecco chi vince

Nessun primato per le scuole Comasche che, nel raggio di 30 chilometri, vengono battute da istituti di Monza e Brianza e Lecco. Posizioni interessanti però per il Giuseppe Tarragni di Olgiate Comasco e per l’istituto Jean Monnet di Mariano che risultano nelle primissime posizioni dei rispettivi indirizzi.

Il classico

Posizione di vertice per il liceo Manzoni di Lecco, mentre la prima delle scuole comasche è il liceo Alessandro Volta di Como che si trova al nono posto in classifica. Bisogna invece scendere ancora di diverse posizioni per trovare l’Enrico Fermi di Cantù.

Lo scientifico

Il miglior liceo comasco nel raggio di 30 chilometri è il Galilei Galilei di Erba, segue l’Enrico Fermi di Cantù. Tre posizioni più sotto invece troviamo il Giuseppe Terragni Olgiate Comasco. Tutti istituti che comunque restano fuori dalla top 10, superati da scuole delle Province di Lecco, Monza e Brianza e Varese.

Scienze umane

Nella top 5 svetta il Carlo Porta di Erba. Bene anche l’istituto Teresa Ciceri di Como che si piazza ottavo.

Linguistico

Grandi soddisfazioni dagli studenti che hanno studiato le lingue. I migliori si sono diplomati al Giuseppe Terragni di Olgiate comasco, che si classifica al secondo posto in un raggio di 30 chilometri. Bene anche il Carlo Porta di Erba, il Teresa Ciceri di Como e il Paolo Giovio sempre a Como.

Economico

Bene l’istituto marianese Jean Monnet ma anche il Gian Domenico Romagnosi di Erba.

Tecnologico

Ancora ottime soddisfazioni per l’istituto Jean Monnet che va sul podio. Preceduto solo dal Francesco Viganò di Merate (Lecco) e Alessandro Greppi di Monticello Brianza (Lecco).

