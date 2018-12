Oggi, 8 dicembre 2018, la Lega a Roma per la manifestazione a sostegno del Governo e in particolare dell’operato di Matteo Salvini.

Lega a Roma applausi dei militanti all’arrivo di Matteo Salvini

Il leader del Carroccio è stato accolto con grande entusiasmo al suo arrivo sul palco. Tanto affetto da parte dei militanti e cori in suo favore anche quando, intorno alle 13.15, l’evento si è chiuso. Salvini, in Piazza del Popolo ha promesso: “Questo Governo non approverà nessuna tassa perché vogliamo togliere quelle che già ci sono e non inventarsene nuove”.

