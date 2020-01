Padre Luca Galimberti cambia destinazione della sua missione. Dopo tre anni a Bouakè, come cappellano dell’Università e in parrocchia, proprio in questi giorni il missionario erbese del Pime è stato trasferito quasi 300 chilometri a nord-ovest, sempre in Costa d’Avorio.

L’erbese Padre Galimberti in missione

“Ci tengo a scrivervi anche perché tra pochi giorni saluterò la comunità di Belleville per trasferirmi nella diocesi di Odienné, perché il Pime ha bisogno urgente di un missionario e io dopo tre anni di servizio alla cappellania dell’Università e in parrocchia, d’accordo con il vescovo, il mio parroco e sulla richiesta del mio superiore, ho dato la disponibilità per questo nuovo incarico” ha scritto in una lettera agli erbesi.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 11 gennaio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui