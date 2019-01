Sabato 19 gennaio 2019 alle 16 la biblioteca comunale di Erba presenta “La valigia delle storie”, un insieme di letture per bambini dai 3 ai 5 anni.

Letture per bambini alla biblioteca comunale di Erba

Nell’insieme delle letture ci sarà anche il libro del mese “Nel paese dei mostri selvaggi” un albo illustrato per ragazzi, scritto da Maurice Sendak e pubblicato da Harper & Row nel 1963. Il libro narra le avventure immaginarie di un bimbo di nome Max. Nel corso della storia, il protagonista incontra i mostri selvaggi che danno il titolo al romanzo. Nonostante la sua brevità Nel paese dei mostri selvaggi è diventato nel corso degli anni un libro amato da bambini e adulti, ispirando videogiochi, illustrazioni, composizioni musicali e svariati adattamenti per il teatro ed il cinema. Il tutto è a cura delle lettrici volontarie dell’associazione nati per leggere.

Per informazioni, telefonare in biblioteca al seguente numero: 031615281