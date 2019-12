“Il negozio confiscato di via Volta a Erba non deve essere dato in affitto ma utilizzato come simbolo per la lotta all’illegalità”. È questa la richiesta che il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” rivolge in una lettera al Comune di Erba affinché il bene confiscato alla malavita venga usato per finalità sociali.

L’ex Spazio Giovani di Erba non deve essere affittato

L’associazione ambientalista ha appena inviato una specifica richiesta indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari. Così c’è scritto nella missiva a firma di Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente:

“Considerato che il negozio ubicato a Erba in via Volta n. 52 (bene confiscato alla criminalità) si è reso libero, stante il trasferimento dello sportello SpazioGiovani nell’edificio della stazione di Erba; ritenendo opportuno mantenere la destinazione d’uso fin qui prevista, ovvero l’utilizzo diretto per finalità sociali, come avvenuto attraverso il servizio pubblico e l’attività a contatto con il pubblico, tramite lo sportello SpazioGiovani; considerato che i beni confiscati sono un simbolo della lotta all’illegalità e servono appunto come monito contro la criminalità mafiosa o, come nel caso del bene di via Volta, legata all’usura; il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” chiede al Comune di Erba

che venga mantenuto l’utilizzo fin qui previsto per il negozio ubicato a Erba in via Volta n. 52, ovvero utilizzato per finalità sociali svolte direttamente nei locali stessi, escludendo quindi l’affitto del negozio a soggetti terzi”.

E aggiunge: “Propone pertanto che venga predisposto un Bando / Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dell’immobile (negozio) di via Volta n. 52 per finalità sociali, in particolare per attività legate alla diffusione della cultura della legalità.”

L’auspicio per il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” è quindi che il Comune cambi idea sulla messa in affitto del negozio e che lo stesso venga usato come simbolo della lotta contro l’illegalità.

