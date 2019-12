Una visita inaspettata, informale, per un piacevole scambio di auguri natalizi. La senatrice Liliana Segre, lunedì mattina, si è recata alla tessitura Attilio Imperiali per trovare la figlia Federica Belli Paci, che lavora come consulente creativa per la ditta cacciviese. Il suo arrivo è stata l’occasione per una bella intervista.

Liliana Segre a Lurate Caccivio: “L’odio si contrasta con l’amore”

Da novembre la senatrice a vita, che già in media riceveva 200 fra insulti e minacce ogni giorno sul Web, deve far fronte a un pericolo per la sua incolumità tanto reale che la Prefettura di Milano ha disposto per lei la scorta. “Che una donna come me, una donna che ha vissuto quello che ha vissuto e sopportato quello che ha sopportato, potesse suscitare tanto odio non lo avrei mai pensato. Davvero. Mi sembra incredibile vivere oggi sotto scorta”, ci ha spiegato. Baluardo contro l’odio: “L’amore è l’unico modo per contrastarlo ed è più che mai necessario”.

