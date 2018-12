Imprenditore dell’anno. Riconoscimento prestigioso per la Poliform di Inverigo.

L’imprenditore dell’anno premia la Poliform di Inverigo

Nel suggestivo contesto di Palazzo Mezzanotte lo scorso 20 novembre si sono svolte le premiazioni della XXII edizione del Premio EY “L’imprenditore dell’Anno”, in occasione delle quali i tre soci fondatori di Poliform, Alberto Spinelli, Aldo Spinelli e Giovanni Anzani (nella foto) sono stati insigniti del premio per la categoria “Globalization”. Anche quest’anno il premio “L’Imprenditore dell’Anno” aggiunge alla sua storia nominativi eccellenti che, come l’azienda di Inverigo, portano in sé i valori positivi legati alla società, alla cultura e alla storia dell’Italia.

La motivazione della giuria che ha assegnato il premio a Poliform è la seguente: “Per la lungimiranza, il dinamismo e la determinazione con cui hanno saputo sviluppare il proprio brand, leader internazionale nel mercato dell’arredamento, portabandiera del design italiano nel mondo”.

