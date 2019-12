Un dono di Natale conquistato quello che si sono regalati la piccola Nicole Barile e la sua famiglia. Proprio in questi giorni infatti la bambina, la cui storia è molto nota nel canturino, ha mosso i suoi primi passi.

La sfida (vinta) dei primi passi di Nicole

La piccola canturina è affetta da una grave malformazione all’arto destro inferiore. Solo una serie di operazioni negli USA potranno aiutarla ad avere una vita normale. La prima, un’operazione da 232mila euro realizzata grazie al contributo di tantissimi, è andata bene ma il percorso della bambina è ancora lungo.

Proprio in questi giorni sui social, dove la sua storia è rimbalzata ovunque e grazie ai quali sono stati raccolti moltissimi fondi per aiutare la sua famiglia, è stato pubblicato un video in cui la bimba muove con l’aiuto di importanti tutori i suoi primi passi.

“La fisioterapia continua per Nicole. Piegano e muovono il ginocchio, ed allungano di 0,50 mm femore e tibia per 3 volte al giorno, per un totale di 1,50 mm – scrive su Facebook Acma Alleanza Contro Le Malformazioni Degli Arti – Ieri hanno provato a farle fare qualche passo, il peso dei fissatori ed il timore di sentir male la bloccano. Le sedute non sono facili, Nicole è piccola ma piano piano devono convincerla che ogni piccolo passo serve per arrivare a mettere la scarpa, abbandonando il tutore a cui era abituata fino ad ora”.

Il dolore e la fatica si vedono negli occhi di questa piccola guerriera che però con lei ha l’appoggio e l’abbraccio di tutta la comunità comasca. Forza Nicole!