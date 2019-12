Linee ferroviarie bloccate per un guasto. Vigilia di disagi per i pendolari. Sono ben 10, al momento le linee in tilt e tra queste. Trenord infatti fa sapere si stanno verificando “Possibili ritardi fino a circa 60 minuti, limitazioni e cancellazioni a causa di un guasto alla linea elettrica, di competenza RFI, che regolano la circolazione ferroviaria, nella stazione di MILANO PORTA GARIBALDI . I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea”.

