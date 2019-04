Avviata la nuova campagna delle società di vendita luce e gas del gruppo Acsm Agam, che ha aggregato le utilities di Monza, Lecco, Sondrio, Como, Varese mantenendone tutti gli storici punti di riferimento (contatti, sportelli, personale).

Luce a gas iniziativa sul territorio comasco con Regalati Energia

Il radicamento locale è uno dei tratti caratteristici della cosiddetta multiutility del nord. L’iniziativa, destinata a portare valore al territorio e alle famiglie, è stata messa a punto per favorire e orientare i clienti attuali e futuri in vista della liberalizzazione del settore. Con Regalati Energia, infatti, quanti stipuleranno un contratto luce e gas a mercato libero con Enerxenia riceveranno fino a 200 euro di crediti da utilizzare in molteplici attività e strutture locali convenzionate: degustazioni, spa, week end, sport, spettacoli. Un ampio ventaglio di esercizi a disposizione nel proprio comprensorio, in maniera di rispondere ai diversi gusti e bisogni.

Un progetto dinamico

“Abbiamo investito in un progetto dinamico: sia nei contenuti sia nella presentazione – spiega Giannantonio Marinoni, BU leader del settore Vendita di Acsm Agam -. La promozione merita di essere valutata con attenzione in un settore dove prevale la competizione sul prezzo e in cui il cliente fatica ad orientarsi: combina i nostri valori chiave del nostro Gruppo: chiarezza della proposta commerciale, vicinanza al cliente, radicamento”.