C’è anche l’erbese Lucrezia Roda tra i sei fotografi italiani scelti per portare a Singapore la cultura, la storia e la ricchezza dei luoghi che caratterizzano il nostro paese. La talentuosa fotografa di Erba, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Singapore, è stata contattata da DZ Engineering, società di Dino Zoli Group di Forlì amministrata da Monica Zoli e diretta da Roberto Grill i, portavoce della cultura italiana proprio a Singapore grazie al progetto «Everything is illuminated. Geographies of Views Between History and Contemporaneity». Il progetto è stato ideato dalla Fondazione Dino Zoli, un vero e proprio punto di riferimento culturale del gruppo imprenditoriale.

Gli altri cinque fotografi

«Negli scorsi mesi sono stata scelta dalla DZ Engineering per interpretare fotograficamente, insieme ad altri cinque fotografi italiani, Alessandra Baldoni, Luca Gilli,Cosmo Laera, Luca Marianaccio e Pio Tarantini , 12 fra le loro sedi italiane – ha spiegato Lucrezia Roda – Essendo i miei progetti focalizzati specialmente in fotografia industriale, le due sedi a me assegnate sono state il polo chimico di Ferrara e il porto di Ravenna». «Una preview dei nostri lavori è stata presentata la scorsa settimana a Singapore (presso the Arts House at The old Parliament) nella mostra collettiva “Everything is Illuminated”, a cura di Nadia Stefanel e Gigliola Foschi, in occasione del Gran Premio di Formula 1, anch’esso illuminato dalla DZ Engineering. La mostra totale verrà invece presentata presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì, dal 19 ottobre al 19 gennaio 2020», ha concluso l’erbese che è volata a Singapore per curare la most ra. Un altro grande successo quindi per la fotografa della città che, grazie al suo talento, ha potuto portare i suoi scatti in Asia in occasione di un grande e sentito evento, ovvero quello del Gran Premio di Formula 1. «E’stata un’o ccasione davvero unica», ha concluso Lucrezia.

(Giornale di Erba, 28 settembre 2019)