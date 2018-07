Lunedì di temporali e grandine. Dopo le piogge della notte sono attese nuove precipitazioni anche di forte intensità.

Previsioni meteo per lunedì 16 luglio

Dopo l’antipasto di temporali e rovesci della scorsa serata e notte, anche la giornata odierna vedrà la sua buona dose di acqua.

Il Centro Meteorologico Lombardo mette in guardia: non lasciatevi ingannare dal sole che durante la giornata farà capolino specie nelle ore centrali. Tra metà pomeriggio e sera infatti assisteremo all’arrivo di diversi fenomeni temporaleschi, caratterizzati anche localmente da episodi di grandine. Prestate quindi attenzione.

Le previsioni per le prossime ore si comprendono maglio guardando la cartina diffusa dal Centro Lombardo dove sono messe in rilievo le zone più a rischio nel corso della giornata.

Nella giornata di oggi si attende anche un lieve calo termico: le temperature massime saranno comprese tra 28 e 29 gradi, punte di 30 gradi solo nelle basse pianure.

Uno sguardo ai prossimi giorni

Per la giornata di martedì e mercoledì avremo invece cielo più soleggiato o poco nuvoloso. Non si esclude qualche rovescio solo sulle zone montane. Temperature massime in rialzo fino a 31 e 32 gradi.

