E’ convocato per lunedì 16 dicembre, alle 20 30 in Municipio, il Consiglio comunale a Erba. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

Consiglio comunale ecco l’ordine del giorno

Sono sei i punti all’ordine del giorno che saranno discussi lunedì 16 dicembre. Durante la seduta, che avrà inizio alle 20.30, sarà approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022. A seguire sarà discusso e approvato il bilancio di previsione 2020-2022. Ci sarà poi in discussione la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubblica il 31 12 2018. Al punto 5 l’acquisizione gratuita e accorpamento al demanio stradale comunale di aree di proprietà privata adibite a viabilità pubblica e costituenti porzione di via volontari della libertà. Infine al punto sei sarà approvato il regolamento per il funzionamento e l’utilizzo della sala polivalente del centro polifunzionale San Maurizio, ovvero l’ex Tribunale di Erba.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.