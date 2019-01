L’università di Bologna mette radici al Malvisino, Olgiate Comasco, per una missione urgente: salvare api e impollinazione.

Università di Bologna: a Olgiate si allevano regine

Sulla bucolica collina olgiatese sta nascendo un laboratorio a cielo aperto: grazie all’apicoltore olgiatese Ambrogio Tettamanti, 69 anni, coadiuvato dai figli, braccio operativo di uno strategico progetto di ricerca dell’ateneo bolognese, sostenuto dall’Unione Europea. Tettamanti è tra i 19 apicoltori selezionati in tutta Italia: l’unico in Lombardia e rappresenta anche un’altra regione (Calabria, dove da anni gestisce una piccola azienda nella piana di Sibari). Il caso di studio pilota è finalizzato alla rivisitazione della filiera apistica e dei programmi di selezione per la resistenza alla varroa (acaro parassita). A Olgiate, quindi, verranno allevate e selezionate nuove regine.

