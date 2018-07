Maestri del lievito preparano una tonnellata di panettoni: c’è anche un’erbese.

Un taglio da record

Una tonnellata di panettone e lievitati tagliati lo scorso 23 luglio alla quarta edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, l’appuntamento per incontrare i più grandi Maestri Pasticceri. Trenta protagonisti della lievitazione e oltre 5000 presenze di cui oltre 250 solo di esperti di settore, per la notte più lunga di Parma, dedicata alla degustazione di prodotti lievitati artigianali. L’evento è nato da un’idea del pasticcere Claudio Gatti di Pasticceria Tabiano a Tabiano Terme, famoso proprio per i segreti del suo lievito madre, con cui produce ila Focaccia di Tabiano, il suo dolce simbolo, ed è organizzato da Video Type di Parma.

Dolci “ricercati”

“Abbiamo scelto, come in ogni edizione dell’evento, i migliori artigiani della lievitazione, con una particolare attenzione alla selezione di quei dolci che presentano una particolare ricerca e una continua spinta all’innovazione, un’ attenta scelta nell’uso delle farine e delle materie prime, ricercando i piccoli produttori, mantenendo intatto un alto grado di artigianalità, premesse che sono impossibili da trovare nella grande industria” racconta il maestro Claudio Gatti.

Tra i maestri Iginio Massari e un’erbese

Presente all’evento anche il maestro Iginio Massari.

Tra i protagonisti dell’evento, insieme ai maestri del lievito madre di tutta Italia, anche un’erbese: Anna Sartori della Pasticceria Sartori di Erba.