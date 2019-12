Il maltempo che si è abbattuto nel Comasco sta provocando diversi disagi sul territorio. Il lago di Como è a rischio esondazione (GLI AGGIORNAMENTI), mentre ieri una pianta è caduta a Mariano Comense (QUI I DETTAGLI). Oggi, sabato 21 dicembre, da segnalare due piante cadute ad Olgiate Comasco.

Maltempo a Olgiate Comasco: alberi caduti, chiuso il cimitero

Le piante sono cadute al cimitero di Olgiate in mattinata. Al momento la Protezione civile sta lavorando per sgombrare l’area e rimuovere le piante, tagliandole. Il primo cittadino Simone Moretti fa sapere che, per la giornata di oggi, sabato 21 dicembre, è stata diposta la chiusura del cimitero. “Stiamo provvedendo alla rimozione degli alberi caduti causa del vento e delle forti piogge. Per consentire alle ditte di lavorare nella massima sicurezza il Cimitero resterà chiuso nella giornata odierna”, ha spiegato.