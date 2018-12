Manifestazione Lega a Roma. Oggi, sabato 8 dicembre, la Capitale sarà blindata per l’evento organizzato dal Carroccio. Tanti i comaschi che non hanno voluto mancare.

Manifestazione Lega a Roma: segui l’evento in diretta

Alle 11 i militanti, come da programma, sono in Piazza del Popolo. “Siete uno spettacolo” ha commentato il vicepremier su Facebook.

Un minuto di silenzio

Il vicepremier ha annunciato un minuto di silenzio durante la manifestazione. Dalla sua pagina Facebook ha scritto: “Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate, chi per cattiveria, stupidità o avidità ha trasformato una serata di festa in una tragedia. Oggi alle 11 in Piazza del Popolo un minuto di silenzio per ricordare questi ragazzi“.

Gli arrivi

Già dalle prime ore di questa mattina a Roma sono iniziati ad arrivare autobus e treni dove c’erano numerosi militanti leghisti pronti a manifestare a favore del Governo e in particolare del vicepremier Matteo Salvini. (LEGGI QUI>> Numerosi arrivi a Roma)

Attesi tanti comaschi

Sono attesi tantissimi comaschi. “Saremo in tantissimi a Roma. La nostra segreteria provinciale nelle ultime settimane è stata sommersa di telefonate, di tesserati e non, entusiasti all’idea di potersi stringere intorno al nostro Leader Matteo Salvini in Piazza del Popolo a Roma per celebrare i primi risultati ottenuti dal governo del buonsenso. Autobus, carrozze riservate e un treno speciale, grazie al coordinamento della responsabile organizzativa provinciale della Lega Patrizia Marzorati, permetteranno ad oltre cinquecento comaschi di unirsi alle diverse migliaia di persone perbene e di ogni età ed estrazione sociale che “invaderanno” il cuore di Roma”. A dirlo Laura Santin, commissario provinciale della Lega di Como.

Le parole di Salvini

Ieri il Ministro dell’interno Matteo Salvini ha invitato tutti i leghisti in Piazza del Popolo alle 11. “Questa piazza sarà un mare di calore, affetto, entusiasmo energia, voglia di andar avanti, studiare, lavorare, fare dei figli. Arriveranno 200 pullman, treni, macchine, biciclette, motorini. Vi aspetto. La miglior risposta di popolo, di gioia, entusiasmo, coraggio e compattezza dalle 11 a Roma. Ci siamo, abbiamo vogliamo di correre, sognare e ricostruire un paese che qualcuno primo di noi ha spento”.