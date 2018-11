Come avevamo scritto ieri, Regione Lombardia finanzia i piccoli comuni regionali, compresi 24 Comuni appartenenti alla Provincia di Como.

Regione Lombardia ha approvato l’elenco dei beneficiari del contributo del bando rivolto ai piccoli Comuni lombardi con popolazione inferiore ai 5mila abitanti e alle Unioni di Comuni, per un impegno complessivo di 7 milioni di euro, il 13% dei quali destinati alla Provincia di Como. Ad annunciarlo è il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi.

“Il bando – spiega il Presidente – cofinanzia interventi di carattere urgente presentati da piccoli Comuni lombardi per la manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture pubbliche. Sono state ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla difesa dei dissesti idrogeologici e alla messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di competenza comunale; gli interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale, energetica e alla sicurezza dei cittadini; quelli finalizzati alle manutenzioni straordinarie delle strutture, fabbricati e infrastrutture di proprietà pubblica, compresa la manutenzione della viabilità comunale e gli interventi per la riqualificazione di beni artistici e culturali di proprietà pubblica sul territorio”.