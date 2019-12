LURATE CACCIVIO – Un prima e un dopo. Quella diagnosi di autismo a fare da spartiacque tra due vite. Poi la paura, la forza ritrovata e la voglia di raccontare nel nome dell’inclusione. Marcella Molteni, 39 anni, impiegata commerciale, è un simbolo di tenacia e coraggio.

Mamma coraggio affronta con tenacia l’autismo del figlio

Cammina a testa alta insieme a suo figlio Mattia, 7 anni, affetto da un disturbo dello spettro autistico. Membro del l’associazione «Diversamente genitori» di Villa Guardia, ha preso la parola durante il Consiglio comunale di mercoledì 10 aprile, portando alla luce un lungo percorso fatto di sacrifici, rinunce ma anche di gioie quotidiane. «Tutto è iniziato da alcuni problemi motori – esordisce Marcella – Prima di iscriverlo all’asilo mi ero già accorta che qualcosa non andava: Mattia camminava ma non era sicuro. Tentennava. Era un bimbo più chiuso degli altri e vedevo tante difficoltà nel movimento». Le prime analisi, la visita dal neuropsichiatra. L’ingresso in un limbo di dubbi e incertezze. «Dopo la prima visita mi avevano rassicurato dicendo che Mattia era semplicemente pigro. I problemi maggiori si sono rilevati quando è entrato alla materna. Nel 2016 sono iniziati gli accertamenti.

“Le notti insonne pensando al futuro”

Ho cominciato a pensare: “Perché a me? Perché a noi?». A giugno il primo ricovero. «Ho avuto il supporto dei miei genitori ma nonostante tutto cambia l’approccio alla vita. Cambiano le relazioni: gli amici parlano magari di quanti secondi ci mette il loro figlio a smontargli il divano mentre il tuo non sa nemmeno saltare. Piano piano ci si aliena». La diagnosi definitiva nel mese di settembre dello stesso anno. «Conoscevo poco dell’autismo e mi immaginavo il classico bambino isolato che non parla. Fortunatamente Mattia riesce a comunicare e non è oppositivo. Ma è stata comunque una mazzata: cambia totalmente la vita. Si comincia a essere genitore di un bambino affetto da una disabilità». Le notti insonni pensando a quello che potrebbe essere. «Mi addormentavo pensando al futuro. Mi dicevo: “Se non ci sono io chi si prenderà cura di Mattia? Devo stare sempre bene per lui”. Poi, a ogni notizia di bullismo, immaginavo come poteva essere la sua vita a scuola». Da qui una riflessione sull’importanza dell’inclusione, sul sensibilizzare la cittadinanza a questo tipo di problematiche. Un appello all’accettazione. Lo stesso appello che Marcella ha rivolto in Consiglio comunale ai presenti. «Mattia è un bimbo buonissimo, apprende velocemente. Ha passioni mirate: gli piace il giardinaggio, ama i soffiatori, i decespugliatori e i trattorini. E gli piacciono tantissimo i campanili. Ora sta prendendo lezioni di batteria. Noi genitori di bambini con disabilità facciamo la nostra parte ma l’accettazione deve arrivare sempre dagli altri. Non bisogna avere timore e paura di questi bambini».

(Il Giornale di Olgiate, 20 aprile 2019)