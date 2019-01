(Inverigo) La politica li ha fatti incontrare, conoscere e innamorare. Fabrizio Cecchetti, nativo di Rho, 41 anni, ex vice presidente del Consiglio regionale e neo deputato del Carroccio e Laura Santin, 34 anni, ex assessore all’Istruzione del Comune di Inverigo, nata e cresciuta in paese, oggi vicesegretario provinciale della Lega di Como hanno coronato il loro sogno d’amore e lunedì 4 giugno sono diventati marito e moglie.

Matrimonio in politica: dalla Lega all’altare

Le nozze – davanti a un centinaio di invitati – sono state celebrate al Santuario di Santa Maria della Noce, casa della sposa, dal parroco don Costante Cereda. Una giornata perfetta dove anche il cielo grigio e nuvoloso ha concesso una tregua per rendere più fiabesco il coronamento del sogno d’amore della coppia.

Tra parenti e amici, ad attendere l’arrivo della Santin sul sagrato del santuario, non potevano mancare anche tanti volti noti della Lega sia locale che milanese. Tra i tanti Paolo Grimoldi, Alessandro Corbetta, l’erbese Eugenio Zoffili, l’inverighese Francesco Vincenzi compagno d’avventura della Santin durante gli anni in cui ha ricoperto l’incarico di assessore. E ancora Giorgia Colombo, conduttrice televisiva di Antenna 3 e Telelombardia, anche lei originaria di Inverigo.

Una grande festa dove il bianco del matrimonio si è legato a doppio filo con il verde del partito del Carroccio, galeotto per far scoccare la scintilla. Raggiante la sposa, vestita con un abito ricamato e con il viso incorniciato da un candido velo, accompagnata dal papà, ha raggiunto il suo Fabrizio all’altare. Elegantissimo il politico rhodense, con un abito blu ed emozionato mentre fremeva per l’arrivo della sua amata. Toccante la predica del parroco che conosce la Santin fin da quando era bambina: “Nell’era in cui tutto è provvisorio, voi andate controcorrente, scegliendo di unirvi per sempre. Nella vostra vita non dovranno mai mancare le parole “permesso, grazie e scusa”.

(Giornale di Erba 9 giugno 2018)

