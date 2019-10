A causa delle piogge si buca il tetto provvisorio: per tutta la settimana, gli alunni della scuola dell’infanzia “Bagliacca” di Tavernerio sono costretti a “traslocare” alla mensa del “Don Milani” per pranzare.

Mensa allagata a Tavernerio

Malcontento per le famiglie dei bambini dell’asilo di via Provinciale per un problema causato da un lavoro eseguito approssimativamente dalla ditta Gsm Costruzioni che ha in appalto la riqualificazione all’asilo. «Siamo dispiaciuti per i disagi: ci auguriamo che i lavori terminino prima possibile», ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Lazzaroni.

