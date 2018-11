Meteo Como le previsioni del Colonnello Mì VIDEO

Meteo Como con il Francesco Mì, Colonnello dell’Aereonautica militare. Ci spiega che cosa ci aspetterà dal meteo dei prossimi giorni.

Meteo Como dal 23 novembre

“Diamo uno sguardo prima all’area europea. Notiamo la Sicilia e la parte Ionica della nostra Penisola, tutto il resto dell’Europa è caraterizzato da una nuvolosità particolarmente estesa e in rapido spostamento da ovest verso est. Questo perché in realtà sul Golfo di Biscaglia c’è una rotazione, caratterizzata da un senso antiorario per cui questa perturbazione dovrebbe scendere giù di latitudine, andare a pescare l’aria che si trova sull’area africana e farla risalire verso l’alto. Si tratta di un’aria ricca di umidità e mite per questo periodo. Per questo darà origine ad una nuvolosità estesa sulla parte settentrionale dell’Italia”.

