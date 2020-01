“Metti da parte il cellulare”: un pomeriggio alternativo proposto dalle associazioni “Noi” e “La Lanterna” per domani, sabato 25 gennaio, nella cappellina dell’oratorio a Olgiate Comasco.

“Metti da parte il cellulare” per giocare in società

Passare dalla realtà social a quella sociale è questione di attimi, ma non sempre è facile. Il mondo virtuale assorbe i giovani e, per contrastarlo, le associazioni “Noi” e “La Lanterna” ripropongono il pomeriggio alternativo con “Metti da parte il cellulare”. Domani, sabato 25 gennaio, dalle 16, per bambini e genitori inizierà un momento dedicato alla riscoperta dei giochi da tavola, i cosiddetti “giochi di società”. In via Vittorio Emanuele, nella cappellina dell’oratorio di Olgiate Comasco, carte, dadi e pedine, aspetteranno i giovani che, per qualche ora, distoglieranno l’attenzione dai loro cellulari per dedicarsi completamente ai giochi, al divertimento, al dialogo con chi è accanto a loro e non con chi si trova al di là dello schermo. L’unica regola? Niente telefono.