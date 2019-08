Martina Betto, 17 anni, di Eupilio, lunghi capelli scuri, occhi chiari e un sorriso dolce. Basta guardarla per non trovarsi stupiti del fatto che sia stata scelta in un casting di Marie Claire per fare la modella per un giorno, o meglio… per un mese, visto che il suo scatto campeggia a tutta pagina sul numero del mensile già in edicola. Martina è stata una delle sole sei «prescelte» tra tantissime ragazze dai 15 ai 25 anni.

Modella per un giorno su “Marie Claire”

«Ho trovato la pubblicità di questi casting sui social – ci ha raccontato la giovane, 17 anni appena compiuti, iscritta alla classe terza del liceo scientifico “Galilei” di Erba – Ho mandato la mia candidatura e un venerdì di gennaio mi hanno chiamato a Milano per una specie di provino».

Ma di cosa si tratta? Marie Claire, in partnership con Ovs, fa ricerca di nuovi volti femminili in tutta Italia che possano diventare modelle professioniste. Chi supera il casting, innanzitutto, diventa protagonista del servizio di moda «Future Visioni», ma potrebbe anche diventare un nuovo volto Ovs per campagne pubblicitarie. Al termine dei dodici casting in tutta Italia l’agenzia di moda sceglierà il volto a cui proporre un contratto da modella professionista. E Martina ha partecipato al casting di Milano: una foto al volo, qualche domanda su nome, età e poco altro e il classico «Ti faremo sapere». E invece la sera stessa il telefono di mamma Cinzia è squillato: «Subito la sera ci hanno contattato dicendo che ero stata scelta e che il giorno dopo sarei dovuta andare a Milano per le foto».

Una bella esperienza

«Mi hanno chiesto di andare senza trucco e con i capelli naturali e hanno fatto tutto loro – racconta la giovane – Hanno scelto di non truccarmi troppo e di raccogliere semplicemente i capelli in una coda bassa e tirata. Poi una stylist mi ha seguito per i vestiti e gli accessori e mi hanno fatto un po’ di foto con due diversi look». Davvero soddisfatta anche la mamma, che ammette «mi ha stupito tanta professionalità, serietà e cortesia – racconta – E’ stato tutto molto curato e corretto». «Sono felicissima di aver fatto questa esperienza – racconta sorridente Martina – Non mi aspettavo nemmeno che mi prendessero. Eravamo tantissime e alla fine sul giornale siamo andate solo in sei. Sentivo che tra le altre ragazze c’era chi aveva già esperienza, mentre per me era tutto nuovo. Ero anche un po’ imbarazzata, ma è stato tutto molto naturale e libero, non mi dicevano neppure come mettermi per le foto».

Il futuro

Dunque potrebbe essere questo il futuro di Martina? Nel mondo della moda? «Non nego che è una realtà che mi piace molto, ma sicuramente adesso non è il momento adatto – sottolinea la ragazza – Non so se mi verrà proposto qualcosa, ma ci penserò dopo il liceo. Adesso mi concentro sullo studio e sulla pallavolo, che pratico dalla quarta elementare. Poi si vedrà». Bella, sportiva, giudiziosa e con la testa sulle spalle: promossa a pieni voti questa modella per un giorno!

Erica Fusi