Mondiali Russia 2018 la finalissima: fan della Francia o della Croazia?

Finale inattesa ai Mondiali di Russia 2018: una Francia giovane e ricca di talento affronta la vera rivelazione del torneo, la Croazia, nazionale che ha rischiato di non qualificarsi al torneo (passando per i play-off) ma che poi ha saputo raggiungere questo ambitissimo traguardo. Gli occhi saranno puntati principalmente su Modrić e Mbappé, probabilmente i favoriti per il Pallone d’Oro dei Mondiali, due giocatori molto diversi nelle caratteristiche e nell’età ma entrambi in grado di trascinare la propria squadra.

Diteci per chi farete fra meno di un’ora il tifo e con chi vi gusterete la partita.

Orfani di maxischermi nel comasco

Dove vedere Francia-Croazia in tv e streaming quando si è orfani di maxischermi nei propri Comuni?

Francia-Croazia sarà visibile in esclusiva, in chiaro, su Canale 5: la partita è anche trasmessa in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet, oltre che tramite le app per smartphone che Mediaset ha approntato proprio per i mondiali. Calcio d’inizio ore 17. Per una telecronaca piccante e ironica, irriverente e al limite del politicamente corretto, soprattutto con gli ospiti in studio, girare sul canale 34 del televisori, Mediaset Extra, per godersi le battute della Giallappa.