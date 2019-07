Arianna Pirovano, 29 enne di Erba, sul tetto del mondo.

Mondiali Wukf un erbese sul tetto del mondo

La sportiva erbese, che da qualche anno vive e lavora come osteopata a Milano, ai mondiali Wukf di karate a Bratislava, si è confermata la regina dello stile Shito Ryu. La karateka della Wuka ha vinto nel Kata individuale il suo quarto titolo mondiale della carriera, oltre a uno a squadre. Numeri davvero da record per la sportiva erbese, risultati ottenuti attraverso anni di allenamenti e sacrifici oltre che al naturale talento e una grande passione per questo sport.

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 6 luglio in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui