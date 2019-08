Moschea di Costa Masnaga, è ancora diatriba tra il Comune e l’associazione La Speranza, che da oltre vent’anni raduna la comunità musulmana presente in paese.

LEGGI ANCHE –> A Costa Masnaga il progetto per un luogo di culto islamico. Critiche da Regione

Moschea di Costa Masnaga

Il sodalizio ha presentato ricorso contro l’ordinanza emessa dal Comune per la demolizione del vecchio edificio di via Cadorna in cui per circa un ventennio ha praticato la propria attività di culto. La struttura di via Cadorna, da una parte, deve essere demolita e non ha le caratteristiche per essere destinata a luogo di culto. Dall’altra l’area al confine con Bulciado, che era stata scelta per spostare il luogo di culto della comunità musulmana, ha creato non pochi problemi per le sue grandi dimensioni. Così l’associazione ha deciso nei giorni scorsi di presentare ricorso al Tar della Lombardia.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 17 agosto 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui