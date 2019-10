Mostra dell’Artigianato a Lariofiere: domani arriva Beatrice Venezi

Sono sempre più numerose le donne che svolgono “professioni maschili” e, quando lo fanno mettendo in campo talento e competenze, i risultati sono sorprendenti. Un esempio è Beatrice Venezi, classe 1990, personaggio di fama internazionale nota per essere la direttrice d’orchestra più giovane d’Europa. Inserita da Forbes tra i 100 giovani leader del futuro e tra gli under 30 più influenti, la Venezi è membro della Consulta femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura per il triennio 2019-2021. Attorno a lei e alla sua straordinaria esperienza professionale, il Movimento Donne Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco, ha costruito l’incontro in programma domani, martedì 29 ottobre, alla Mostra Artigianato dal titolo “Perché no? Il talento: la libertà di scegliere una professione prettamente maschile”.

Il suo intervento andrà ad approfondire i temi del talento, della leadership partecipativa e del coraggio nel contrastare gli stereotipi di genere. Oltre all’intervento di Beatrice Venezi, durante la serata si confronteranno alcune donne altrettanto straordinarie nella loro quotidianità per raccontare le loro esperienze fatte di scelte, sogni, ostacoli, ambizioni e la passione per il loro lavoro considerato nell’immaginario collettivo “da uomo”.

Ecco il programma della serata:

Introduzione musicale a cura dell’Accademia Europea di Musica – Erba

Talent: Direttore Beatrice Venezi

Biagio Barra intervista Beatrice Venezi sui temi del talento, della leadership partecipativa e del coraggio nel contrastare gli stereotipi.

A seguire la testimonianza delle imprenditrici

Elena Ghezzi, Presidente Movimento DONNE IMPRESA Confartigianato Lecco

Cosimina Pugliese, Presidente Movimento DONNE IMPRESA Confartigianato Como

Testimonianze di alcune imprenditrici di Confartigianato Imprese Como e Lecco

Modera: Roberta Gagliardi

Poi la presentazione della squadra ACF Como

Intervento di chiusura a cura di Daniela Rader, Presidente Nazionale DONNE IMPRESA