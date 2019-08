Mostra delle bambole a Canzo. Un’ultima edizione per ricordare la sua ideatrice, Mariuccia Masciadri.

Mostra delle bambole a Canzo in ricordo dell’ideatrice dell’evento

La 23esima sarà un’edizione speciale della Mostra delle bambole, in paese dall’1 all’8 settembre: l’appuntamento sarà infatti occasione per omaggiare la compianta Masciadri, mancata il 18 gennaio a 79 anni, e il suo grande impegno e la sua passione nel portare avanti un’iniziativa nata per un nobile scopo. Appuntamento annuale con l’obiettivo di sostenere progetti a favore dei bambini più poveri, in particolare nella missione di Gambella in Etiopia attraverso l’opera del cugino don Giorgio Pontiggia . E quest’anno ritornerà per un’ultima edizione “Ricordando Mariuccia”: sarà infatti allestito un angolo per mostrare il suo laboratorio e il meticoloso lavoro svolto dalla donna nel cercare, vestire e preparare le bambole.

