Fedele ad una consolidata tradizione che ormai si ripete da 15 anni, Villa Padre Monti di Erba apre le sue porte ai visitatori che desiderano fare un percorso di fede e devozione attraverso una nuova Mostra dei Presepi nel periodo natalizio, dal 25 dicembre al 13 gennaio.

Il tema di quest’anno: “Io sono la stella radiosa del mattino”

Dal giorno di Natale fino al 13 gennaio ad Erba, sarà possibile ammirare i presepi che saranno esposti nelle sale appositamente allestite nella Casa della Famiglia religiosa del Beato Luigi Monti che si occupano di progetti d’accoglienza per i minori in difficoltà e le loro famiglie.

Si cercano presepi per la mostra

Per poter avere ogni anno una Mostra sempre nuova si invitano tutti coloro che costruiscono o collezionano presepi o diorami, a metterli in esposizione nelle Case di Villa Padre Monti e dell’Istituto di Cantù.

Per chi volesse esporre il proprio presepe alla mostra allestita dalla Comunità, la data ultima per la consegna dei Presepi è quella del 20 dicembre prossimo, presso le sedi di Erba e di Cantù.

Tombola in famiglia: si cercano premi

Si stanno organizzando delle tombole in famiglia, ossia delle Tombole insieme ai visitatori delle Mostre e ai ragazzi che abitano i Centri di Erba e Cantù. La prossima è fissata a Cantù per l’8 dicembre prossimo, l’altra il 6 gennaio, sempre a Cantù per le 15,30. Si cercano premi in buono stato da mettere in palio nella tombola per passare del tempo

insieme in un clima natalizio che si apra alla solidarietà. Le libere offerte che si raccoglieranno saranno devolute ai progetti di accoglienza e di formazione per i ragazzi inseriti nelle Case famiglia erbese e canturina.

Per informazioni: Villa Padre Monti 031.641021 / e-mail: info@villapadremonti.it.