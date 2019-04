Movimento 5 Stelle alla Sala Civica di Albavilla per l’incontro “Europa e Territorio”

I rapporti con le banche, la moneta unica, le prospettive future e la necessità di un cambiamento del funzionamento degli organi legislativi europei. Questi e tanti altri temi hanno animato l’incontro di ieri sera, giovedì 11 aprile, in Sala Civica ad Albavilla intitolato “Europa e Territorio”, organizzato dal Movimento 5 Stelle.

Quattro i relatori della serata: Eleonora Evi (Europarlamentare), Raffaele Erba (consigliere regionale), Carmen Colomo (consigliere comunale e candidato sindaco a Mariano) e Gianpaolo Tagliabue (consigliere comunale a Cantù).

Sul tema della stretta al credito per le imprese è intervenuto Raffaele Erba : “Ci sono leggi che avvantaggiano solo alcuni stati e condizionano pesantemente anche le normative italiane. Questa non è più l’Europa dei popoli ma è l’Europa della finanza. Bisogna fare delle riflessioni perché ciò crea gravi ripercussioni sul lavoro, sull’occupazione e le conseguenze si riflettono sulla dignità delle persone”.

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle ha spiegato come vengono prese le decisioni a Bruxelles: “Il Parlamento Europeo non ha l’iniziativa legislativa e questo è gravissimo. Contano la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio Europeo: quest’ultimo però viola i diritti democratici dei cittadini perché le riunioni vengono svolte a porte chiuse e non esiste alcun verbale. A maggio ci saranno le nuove elezioni: è arrivato il momento di eliminare questa mancanza di trasparenza. Il Movimento 5 Stelle è la forza del cambiamento”.

Presente all’incontro di Albavilla anche Carmen Colomo, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali a Mariano Comense (QUI I DETTAGLI)

“Noi che viviamo il territorio a livello locale siamo l’ultimo gradino della scala. Però abbiamo bisogno di rappresentanti nuovi e giovani all’Unione Europea perché la loro freschezza e la loro voglia di imparare sono stati il granello che rotto gli ingranaggi”.

“Nel 2019 ricorrono i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci – ha esordito Gianpaolo Tagliabue, consigliere comunale a Cantù – Mi piace pensare al suo percorso che l’ha portato dalla Toscana all’Europa passando tra laghi, fiumi e montagne. Lui è partito dal basso e noi tutti dovremmo seguire il suo esempio per comprendere come sfruttare al meglio le risorse primarie. Noi del Movimento 5 Stelle, per esempio, abbiamo a cuore il tema dell’acqua: anche Leonardo ha studiato le origini dell’acqua per utilizzare al meglio questa risorsa”.