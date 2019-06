Impegno in terra comasca per il gruppo dei Giovanissimi di mtb dell’Uc Costamasnaga La Piastrella System Cars. Domenica 2 giugno ad Albiolo (Co) il gruppo era presente alla prova di cross country della Longobardi Kids, quarta prova del circuito dell’Assobike Junior.

Zona delle gare il tratto della fiera S. Anna di via S. Francesco. Tanti giovani biker al via, e tanto caldo.

I risultati dei Giovanissimi di mtb dell’Uc Costamasnaga La Piastrella System Cars

Veniamo ai risultati della prova di cross country della Longobardi Kids. Nei G1 (9 anni) ottimo terzo posto per Nils Angelo Hartung De Hartungen con Filippo Valsecchi e Mattia Terranova, che concludono rispettivamente all’ottavo e decimo posto.

Decisamente sul pezzo Tommaso Bambana che porta a casa un bellissimo secondo posto nei G2 (8 anni): 20^ Gianluca Binda.

Nei G3 (9 anni) diciottesimo chiude Lorenzo Mancardi mentre in campo femminile, ottima piazza d’onore per Benedetta Ballabio, con Nicole Lombardini che conclude al quarto posto. Passiamo ai G4 (10 anni) con Morgan Gilardoni che disputa una buona gara concludendo al quinto posto: 15^ Filippo Cazzaniga, 25^ Samuele Redaelli. Nei G5 (11 anni) Martino Cescato è decimo, precedendo al traguardo, il compagno di squadra Alessandro Meneghetti. Nei G6 (12 anni), infine, Mattia Busiello è quindicesimo: 20^ Loris Pennati, 22^ Riccardo Longoni.