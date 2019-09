Musica e Welfare con Fondazione Cariplo

Il Family Like novarese

Concerti con vista è un format educativo coprogettato da più realtà e sperimentato in provincia di Novara nell’ambito del progetto Family Like per qualificare il tempo libero delle famiglie e per avvicinare i bambini alla musica classica. Sono stati coinvolti grandi artisti anche internazionali di alto livello che hanno accettato l’idea di esibirsi in un contesto non convenzionale. I concerti di musica classica si svolgono in luoghi insoliti di comunità dove l’atmosfera è informale e i bambini stanno seduti su un divano o per terra e hanno la possibilità di alzarsi e andare a giocare fra un brano e l’altro, o fare merenda. Ogni concerto è preceduto da una spiegazione del brano e i bambini hanno la possibilità di porgere delle domande ai musicisti: “Come fai a ricordarti tutte le note?”, “Hai paura di esibirti?”, “Mangi prima o dopo il concerto?”. Concerti con Vista è un festival musicale a misura di famiglia durante il quale c’è solo una regola: vietato stare in silenzio.

