Musica in Villa, appuntamento a questa sera, domenica 15 settembre, al Castello di Monguzzo.

Musica in Villa, 10^ edizione per la rassegna

Musica in Villa, decima edizione per la rassegna nata nell’ambito della Fiera secolare di settembre. L’appuntamento, ideato nel 2009, dal 2010 è stata denominato “Musica in Villa”, con estensione e collaborazione dei comuni di Anzano del Parco, Orsenigo e, dal 2016, Monguzzo. La direzione artistica della rassegna è, da sempre, affidata alla professoressa Claudia Boz dell’Accademia Pianistica Giovani Talenti di Alzate Brianza. Da alcuni anni, inoltre, la Rassegna è inserita nel circuito del Lake Como Festival, diretto dall’artista Floraleda Sacchi.

Ad aprire la decima edizione della rassegna è stata proprio Alzate, che la scorsa domenica 8 settembre ha ospitato nella splendida cornice di Villa Soldo il primo appuntamento di “Musica in Villa”. E questa sera, domenica 15, alle 17, c’è il secondo appuntamento nel suggestivo Castello di Monguzzo. A esibirsi saranno i giovani musicisti dell’Accademia Pianistica Giovani Talenti.

Tutti sono invitati a partecipare. L’appuntamento, come tutti quelli della rassegna, è a ingresso libero. I prossimi: domenica 22 settembre a Castello Durini alle 17 con il Trio d’Archi “Estro Armonico”. Seguirà Anzano, domenica 29 settembre a Villa Carcano alle 17: ci sarà “La verità, vi prego, sull’amore – Anime amanti e dolci accenti tra Roma, Napoli e Venezia”. E a chiudere la rassegna, domenica 6 ottobre, ci sarà Villa Minoli Marelli che dalle 17 ospiterà il Duo “Swing Faces- La musica per le strade di New Orleans”.