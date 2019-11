Il bambino e la scrittrice: Tristan e Annamaria Civati entrambi albavillesi e protagonisti di una fiaba intrecciata con una storia vera.

Nascite premature la scrittrice racconta la storia di Tristan

Tutto nasce alle presentazioni dei libri di Annamaria: “Ho conosciuto Simona Isone, la mamma di Tristan, alle presentazioni dei miei libri – spiega la scrittrice – Era appassionata e non mancava mai un appuntamento, così ci siamo conosciute e siamo entrate sempre più in confidenza, un bel rapporto autrice-lettrice che però si è evoluto”. Simona è la mamma di un bellissimo bambino nato prematuro e un giorno ha avvicinato la scrittrice, chiedendole di scrivere di suo figlio e di tutti i bimbi che affrontano la vita da nati pre-termine. Nasce così il libro Nati Prima edito dalla casa editrice Il Ciliegio e diventato un testo di riferimento nella sensibilizzazione sul problema. Annamaria, Simona e Tristan sono stati chiamati in radio questa settimana presso l’emittente “Radio Como International” in occasione della giornata mondiale dei Nati pre termine che cade il 17 novembre.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 9 novembre 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui