È iniziato il conto alla rovescia che ci porta al Natale. Ed è tempo di pensare ad allestimenti e decorazioni, per la casa e per il giardino. Presso Tagliabue Il Verde, il Garden più grande di Erba, è già pronto il reparto dedicato al Natale, con abeti di vario tipo, novità e addobbi di ogni genere.

Decorazioni allegre e festive

Il Natale può avere molte sfumature, si può vestire di molte suggestioni e la scelta degli elementi decorativi può incidere molto sull’atmosfera finale. Materiali naturali, candele, addobbi, luci, trovano tanto spazio negli allestimenti che Tagliabue Il Verde cambia di stagione in stagione, seguendo le forme, i colori e le tendenze del momento.

Albero di Natale, vero o finto?

Il Natale è alle porte ed è giunto il momento di prendere una decisione riguardo l’albero, simbolo per antonomasia di questo momento dell’anno. Tagliabue Il Verde propone abeti veri in diverse varietà. Per quanto riguarda gli abeti veri, si tratta di alberi coltivati in vivaio, fatti crescere proprio con lo scopo di essere venduti per Natale. Il meraviglioso odore di bosco e di natura che sprigiona l’Albero di Natale vero è qualcosa che non potrà mai essere replicato artificialmente. Essendo un albero vero è completamente biodegradabile e lo smaltimento sarà quindi facile, secondo le regole dello smaltimento dei rifiuti verdi della vostra città.

Nel Vivaio di Erba non mancano anche gli alberi artificiali, che negli anni stanno diventando sempre più realistici e di qualità. Si possono scegliere in base al colore (si va dal classico verde naturale al bianco innevato, fino ad arrivare a colori più particolari), alle dimensioni e possono essere già addobbati o luminosi.

I fiori

La passione per i fiori nel Garden di Erba è tramandata da decenni dal fondatore Virginio Tagliabue. Prende forma nella coltivazione di varietà di piante sempre nuove, con colori affascinanti e insoliti. Il punto di forza di Tagliabue Il Verde è la produzione di piante stagionali. Le piante in vendita sono coltivate a Km 0. Questo porta un enorme vantaggio per la pianta, che non subirà alcun stress, sia dal punto di vista della variazione delle temperature, che da quello dell’ habitat. Quindi Stelle di Natale, ovviamente, ma non solo. Gli specialisti di Tagliabue Il Verde sapranno indicarvi le piante più indicate per un regalo o per una decorazione.

Garden il Verde è aperto tutte le domeniche e festivi

Venite nel garden Tagliabue il Verde a scoprire l’atmosfera incantata del Natale . Per ricevere consigli e prendere ispirazione basta recarsi in via Trieste 38 a Erba o visitare la pagina Facebook Tagliabue Il Verde, il profilo Instagram e il sito www.tagliabueilverde.it. Aspettando Natale, il punto vendita è aperto tutte le domeniche e festivi.