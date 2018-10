Un autunno ricco di proposte e di incontri è quello che aspetta Erbedaltro Naturasì. Il negozio di piazza Vittorio Veneto (meglio conosciuta come piazza dal mercato) e che partito nel 1994 come erboristeria si è via via specializzato in prodotti fitoterapici, biologici e biodinamici. Il calendario prevede appuntamenti per tutti i gusti. Dal divertimento al benessere, dalle degustazioni alla bellezza. Il filone conduttore che lega tutti gli eventi è l’amore per la salute del corpo e della mente attraverso il consumo di prodotti naturali, sostenibili, certificati bio.

Tutti gli eventi sono gratuiti, a ingresso libero.

Oktober biofest da NaturaSì Erbedaltro

Si comincia il 27 ottobre alle 17.30 con un evento che piacerà ai giovani. Se siete amanti della birra e della natura potrete provare la birra biologica di Marco Roveda, produttore locale. Verranno presentate diverse birre artigianali, prodotte non solo da cereali biologici ma anche con levito biologico.

L’evento sarà svolto in collaborazione con i ragazzi del famosissimo bar “all’angolo” di piazza del mercato.

Il 9 novembre make up naturale

Dalla birra si passa al mondo della cosmesi, in una giornata dedicata a prove di trucco gratuite con i prodotti Helan, naturali e certificati che trovano la miglior soluzione per ciascuna tipologia di pelle!

La millenaria tradizione erboristica incontra le innovazioni tecnico-scientifiche in campo fitocosmetico. In negozio ci sarà una truccatrice professionista, per un servizio di make up e consulenza personalizzata.

Prenota subito il tuo appuntamento telefonando al numero 031-644815.

Alimentazione e olii essenziali in cucina

Sabato 10 novembre si entra nel mondo dell’alimentazione naturale e della degustazione, in una giornata dedicata all’utilizzo degli olii essenziali in cucina. Queste sostanze ricche di proprietà benefiche per la salute possono essere infatti un prezioso alleato in cucina per insaporire piatti e bevande. Gli esperti di NaturaSì Erbedaltro spiegheranno come fare, quali olii scegliere e come utilizzarli.

Non mancheranno le sorprese con “L’Erbolario”

Il calendario continuerà poi con altre proposte legate al mondo “L’Erbolario” importante marchio con cui Erbedaltro lavora fin dai tempi della sua apertura e che in vista del Natale non deluderà le aspettative dei clienti affezionati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare in negozio al numero 031-644815 o visitare la pagina Facebook NaturaSì Erbedaltro