Grand Hotel Tremezzo e Tenuta dell’Annunziata premiate da Forbes

In occasione dell’evento tenutosi lunedì 27 gennaio 2020 al MAXXI di Roma, progettato dall’archistar Zaha Hadid, Forbes Italia ha presentato la prima edizione del premio “100 Eccellenze italiane 2020”. Con l’aiuto prezioso e professionale di So Wine So Food sono state scelte 100 eccellenze del nostro Paese suddividendole in quattro categorie: hotel, ristoranti, prodotti alimentari e vini. Nella categoria “hotel” ben due le strutture della provincia di Como: il Grand Hotel Tremezzo a Tremezzina e la Tenuta dell’Annunziata di Uggiate Trevano.

Del primo Forbes scrive: “Un’icona Art Nuoveau, il Grand Hotel sulla sponda occidentale del Lago di Como accoglie i suoi ospiti in ambienti dall’atmosfera unica, arricchiti da tre piscine, una spiaggia privata e un lussureggiante parco, con tutto il calore di un’ospitalità che qui raggiunge la perfezione. La facciata, che si staglia sulle sponde del lago, cela una grandiosa scalinata, magnifici saloni ed eleganti sale ristorante che coniugano le decorazioni floreali d’epoca con i più lussuosi comfort contemporanei. Ogni ambiente di questo luogo sorprendente vanta una personalità inconfondibile. Colori vividi, materiali raffinati come le prestigiose sete di Como, arredi d’epoca dalla collezione storica del Palace si coniugano con un lusso contemporaneo che mette a proprio agio gli ospiti più esigenti”. L’hanno scelto perché è “una delle migliori strutture alberghiere al mondo. Servizi eccellenti, camere curate nei minimi dettagli e personale cordiale e servizievole. Last but not least, una vista impagabile sul lago”.

Il general manager dell’albergo laghèe Silvio Vettorello ha commentato: “Con grande onore riceviamo questo prestigioso riconoscimento, che oltre a dar lustro all’hotel come icona della Belle Epoque sul Lago di Como, premia il lavoro quotidiano di tutto lo staff che tramanda con il sorriso il valore dell’ospitalità familiare italiana”.

Del secondo invece la rivista racconta: “È il luogo giusto dove trascorrere qualche giornata immersi nella natura nel massimo del comfort, senza rinunciare al lusso in questo agriturismo immerso nel verde, alle porte di Como, dove la famiglia Guffanti-Pezzoli accoglie gli ospiti con calore e professionalità. A partire dalla tavola: il ristorante del relais, Quercus, offre prodotti a km 0, di origine controllata e certificata, interpretati in chiave gourmet dallo chef Alfio Nicolosi. A rendere speciale il soggiorno è il percorso salutare che si svolge all’interno del bosco della tenuta, un’esperienza volta a purificare e rilassare corpo e mente. Degna conclusione al centro benessere, dove fra Spa, massaggi e piscina il cliente è coccolato in ogni modo”. L’hanno scelta perché rappresenta “una fuga nella Brianza più verde dove rilassarsi, godere dei benefici effetti della natura e fare felici mente, corpo e palato”.

