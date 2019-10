Nessuna ipotesi di chiusura per il Cal di Longone al Segrino

Non c’è nessuna ipotesi di chiusura o ridimensionamento per il Cal di Longone al Segrino.

L’Asst Lariana smentisce le voci circolate in questi giorni e comunica che non sono previste alcuna chiusura né alcun ridimensionamento del centro in questione. Le azioni che sono attualmente in fase di valutazione dal punto di vista tecnico sono mirate, in via esclusiva, a rendere più efficiente la gestione del Cal, in relazione alla domanda espressa dal territorio e salvaguardando la sicurezza dei pazienti stessi. La direzione, inoltre, si è messa a disposizione per incontrare i firmatari della lettera, qualora lo ritenessero opportuno.