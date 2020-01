Nicola Molteni (Lega) presenta un’interrogazione per garantire servizi Poste

Il deputato canturino della Lega, Nicola Molteni, ha presentato un’interrogazione per garantire i servizi delle Poste dopo i diversi disagi segnalati sul territorio.

“Ho presentato un’interrogazione al ministro dello sviluppo economico Patuanelli per chiedere interventi volti a far cessare i ritardi nelle consegne e nella distribuzione della corrispondenza di Cantù e delle zone limitrofe. Allo stesso tempo, abbiamo avuto un’interlocuzione positiva con i vertici di Poste per far ripristinare quanto prima il corretto esercizio dei servizi postali che da anni la Lega monitora affinché vengano garantiti nel migliore dei modi. E’ necessario infatti che i ritardi nelle consegne e nella distribuzione della corrispondenza che hanno messo in difficoltà i canturini e tutti gli abitanti delle zone vicino a Cantù in questi ultimi tempi terminino quanto prima”, ha spiegato Molteni.