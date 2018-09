Si sono chiusi i lavori di “E-Mob 2018”

Incremento di auto elettriche

Il mercato privato dell’auto elettrica sembra dare segnali incoraggianti anche in Lombardia (+ 40% le

vendite nel 2017 sul 2016 e le immatricolazioni dei primi 6 mesi del 2018 hanno già superato il totale del 2017). Un incremento che fa ben sperare in prospettiva e che la Regione accompagna con misure concrete. Questi alcuni degli aspetti messi in luce dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi, chiudendo i lavori di “E-Mob 2018”, la conferenza nazionale della mobilita’ elettrica, svoltasi a Palazzo Lombardia.

Esenzione del bollo per l’elettrico

Il cambio di passo deve essere culturale e passa anche dall’idea che l’acquisto dell’auto elettrica comporta una scelta di “normalità” e dunque una conseguente facilità nel reperire “stazioni” per il rifornimento” di energia elettrica. In questa direzione, fra l’altro, la Lombardia, a proposito di misure incentivanti, ha reso strutturale l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le vetture elettriche.

Bisogna poter scegliere l’elettrico

“Stiamo programmando e coordinando gli interventi di infrastrutturazione – ha spiegato Terzi – La cosa fondamentale è infatti dare a tutti la possibilità di trovare le colonnine per la ricarica, sia quelle tradizionali sia quelle fast e ultra fast. Stiamo facendo il possibile affinché si possa scegliere sempre di più l’elettrico. I cittadini non devono più avere scuse per non sceglierlo, per fare questo è necessario attivare un numero sufficiente di punti di ricarica”.

“Moves”, bando da 16 milioni

Ha proprio questo obiettivo “Moves”, il bando da 16 milioni destinato ai comuni affinché realizzino queste infrastrutture “in maniera coordinata e non a macchia di leopardo, riducendo quindi il rischio che chi sceglie l’elettrico non possa mettersi in viaggio perché rischia di doversi fermare a meta’ strada”, ha dichiarato l’assessore regionale.

