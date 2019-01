Siamo giunti alla decima settimana dell‘attività straordinaria di controllo del territorio avviata dal Prefetto di Como a partire dallo scorso 12 novembre, allo scopo di rendere sempre più incisiva l’azione di prevenzione e contrasto dei principali fenomeni criminosi, segnatamente con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori ed ai furti in abitazione.

Nuovi controlli straordinari sul territorio

Nelle ultime due settimane i servizi di controllo sono stati ulteriormente potenziati con l’invio, disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di una pattuglia aggiuntiva al Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Questo innesto ha permesso di differenziare i servizi svolti quotidianamente nei diversi ambiti territoriali, in primis i territori di San Fermo della Battaglia ed i comuni limitrofi.

I territori controllati

Nelle ultime due settimane (periodo 5-19 gennaio 2019), l’attività ha interessato, in particolare, i territori delle zone di Erba, Cantù e Olgiate (tra cui i comuni di Erba, Pusiano, Eupilio, Tavernerio, Lipomo, Capiago Intimiano, Cantù, San Fermo della Battaglia, Montano Lucino, Colverde, Faloppio, Ronago, Uggiate Trevano, Olgiate Comasco, Solbiate, Valmorea, Locate Varesino, Carbonate, Mozzate, Turate, Rovellasca, Rovello Porro, Senna Comasco, Fino Mornasco, Luisago, Cassina Rizzardi, Villaguardia, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Appiano Gentile, Figino Serenza, Carimate, Vertemate con Minoprio, Cadorago, Lomazzo, Cirimido, Lurago Marinone, Orsenigo, Anzano del Parco, Monguzzo e Lambrugo).

Le forze impegnate

Nell’arco temporale in questione sono state impiegate, durante ciascuna settimana, 64 pattuglie, per un totale di 159 operatori nella settimana dal 5 all’11 gennaio e di 210 operatori nella settimana dal 12 al 19 gennaio. Per un migliore apprezzamento dei risultati raggiunti all’esito dei servizi effettuati, si riportano, di seguito, i dati relativi ai controlli svolti durante l’intero arco temporale considerato: 120 posti di controllo effettuati, 724 veicoli controllati, 36 contravvenzioni al C. d. S elevate, 2 patenti di guida ritirate, 1.335 persone identificate e controllate, di cui 76 cittadini extracomunitari e 72 comunitari. Controllati anche 14 esercizi pubblici e identificati 72 clienti.

30 provvedimenti d’espulsione

Sono stati adottati complessivamente 30 provvedimenti di espulsione di cui 7 mediate accompagnamento al C.P.R, 2 accompagnamenti in frontiera, 3 con l’allontanamento del cittadino comunitario e 18 ordini di abbandonare il territorio italiano entro 7 giorni. Indagate 6 persone in stato di libertà, di cui 5 stranieri. Una persona segnalata all’Autorità amministrativa.