Scelto il nuovo comandate della Polizia locale: Ezio Villa, 55 anni, sostituirà Mario Fioravanti, in pensione dal 16 febbraio.

Nuovo comandante di Polizia locale a Olgiate Comasco

Sette le domande pervenute – Milko Tagliabue, Antonio Roberto Calabrò, Matteo Martegani, Fabio Fonte, Gabriele Ferro, Nadia Ghiringhelli ed Ezio Villa – con la commissione selezionatrice che ha ritenuto lo stesso Villa la figura più idonea per ricoprire la carica di comandante. Attualmente in forze al Parco lombardo della Valle del Ticino con il ruolo di funzionario responsabile dell’Unità organizzativa vigilanza e volontariato, può vantare un curriculum di tutto rispetto: laurea in Economia aziendale, master di primo livello in sociologia, e altre due lauree: una in Scienze giuridiche e una specialistica in Giurisprudenza

