E’ stata indetta per martedì 3 settembre, una serata pubblica dedicata alla presentazione della nuova modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato.

L’appuntamento è presso la sala consiliare del Comune di Ponte Lambro, alle 20.45.

L’assemblea per la nuova modalità di gestione

La serata vedrà la partecipazione di: Ettore Pelucchi, Sindaco di Ponte Lambro; Enrico Pezzoli, Presidente Como Acqua srl e Luigi Longhi, Responsabile Area Gestione di Como Acqua srl. L’incontro è stato voluto dall’Amministrazione per presentare la nuova modalità di gestione del servizio idrico integrato. Nelle scorse settimane, infatti, alcuni cittadini avevano sollevato polemiche e dubbi sulle bollette ricevute e sui costi. Per questo motivo il primo cittadino ha deciso di convocare un’assemblea pubblica in cui saranno chiariti tutti i dubbi.